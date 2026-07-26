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Газета.ру

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Путин: попытки изолировать Россию в оборонной сфере терпят фиаско

Путин: попытки изолировать Россию в оборонной сфере терпят фиаско

Участие российского Военно-морского флота (ВМФ) в международных учениях говорит о том, что попытки изолировать РФ в оборонной сфере терпят фиаско, сообщил на встрече с российскими военными моряками в Петербурге президент Владимир Путин.

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