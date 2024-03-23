«Паршивый характер отражается»: подсидевшая Утяшеву Анфиса Чехова открестилась от дружбы

Самая сексуальная ведущая заменила гимнастку в кулинарной передаче. Анфиса Чехова и Ляйсан Утяшева коллаж 7 Дней/соцсетиАнфиса Чехова стала невероятно популярной в нулевых после выхода в эфир передачи о сексе, в которой ведущая откровенно обсуждала интимные вопросы.