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В Словакии на парламентских выборах победила партия, выступающая против помощи Киеву

В Словакии на парламентских выборах победила партия, выступающая против помощи Киеву

В Словакии подвели предварительные итоги парламентских выборов. Победу одерживает левоцентристская партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо («Н-СД»), которая получила 23,58% после подсчета 95,76% голосов, передает Topky.

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