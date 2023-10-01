В Словакии на парламентских выборах победила партия, выступающая против помощи Киеву

В Словакии подвели предварительные итоги парламентских выборов. Победу одерживает левоцентристская партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо («Н-СД»), которая получила 23,58% после подсчета 95,76% голосов, передает Topky.
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