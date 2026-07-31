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Аргументы недели

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Отоларинголог Вашкевич подтвердила пользу мороженого после удаления миндалин

Отоларинголог Вашкевич подтвердила пользу мороженого после удаления миндалин

Помогает ли мороженое вылечить больное горло или это опасный миф? Вопреки распространенному мнению о том, что холод усугубляет простуду, врач-отоларинголог Полина Вашкевич заявила «Радио 1», что этот продукт действительно можно использовать при боли в горле.

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