Отоларинголог Вашкевич подтвердила пользу мороженого после удаления миндалин

Помогает ли мороженое вылечить больное горло или это опасный миф? Вопреки распространенному мнению о том, что холод усугубляет простуду, врач-отоларинголог Полина Вашкевич заявила «Радио 1», что этот продукт действительно можно использовать при боли в горле.