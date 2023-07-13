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Украинские предприниматели просят Зеленского отменить налоги на время военного положения

Украинские предприниматели просят Зеленского отменить налоги на время военного положения

На сайте представительства Владимира Зеленского украинские предприниматели опубликовали петицию с просьбой отменить оплату налогов во время военного положения в стране.

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