Гендиректор РУСАДА об окончании санкций CAS: «Продолжим придерживаться своих основных принципов – операционной независимости и полного соблюдения стандартов»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация продолжит бороться с допингом после окончания санкций, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в декабре 2020 года.

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