Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что у него есть «очень серьёзные проблемы», однако не уточнил, что именно он имел в виду под этим выражением.
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