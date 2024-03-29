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Генштаб: Призывников не будут отправлять в ДНР и ЛНР

Генштаб: Призывников не будут отправлять в ДНР и ЛНР

Срочников также не направлят для прохождения службы и в зону СВО. Весенний призыв, стартующий с 1 апреля, будет проходить во всех субъектах России, кроме некоторых районов крайнего Севера, а срок военной службы составит прежние 12 месяцев.

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