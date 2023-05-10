Рогов: Киев ищет повод для захвата Запорожской АЭС

Рогов: Киев ищет повод для захвата Запорожской АЭС

Слухи о грядущем украинском контрнаступлении идут уже давно, а недавно стали говорить о том, что его составной частью должен стать захват Запорожской АЭС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх