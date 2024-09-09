Брянцы простятся с бойцом СВО Виктором Красновым

В ходе спецоперации погиб уроженец Брянской области Виктор Краснов. Старший оператор отделения противотанковых управляемых ракет взвода огневой поддержки штурмовой роты мотострелкового батальона скончался 10 августа этого года.
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