В Нальчике родители и дети отказались слушать гимн России стоя — Госдума усматривает в этом госизмену

Sergiy Che

Интересно, вот если бы в бандеристане родители с великовозрастными дитятами так демонстративно отреагировали на тамошний гимн, интересно в течении какого времени они бы оказались в подвальчиках СБУ и пели бы его без остановки на разные голоса??...)))