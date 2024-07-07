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В Нальчике родители и дети отказались слушать гимн России стоя — Госдума усматривает в этом госизмену

В Нальчике родители и дети отказались слушать гимн России стоя — Госдума усматривает в этом госизмену

Может ли это означать глубокое недовольство или разногласия с текущей политикой и государственными символами? В школе № 33 города Нальчик произошёл инцидент, вызвавший общественный резонанс.

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Комментарии
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Sergiy Che
Интересно, вот если бы в бандеристане родители с великовозрастными дитятами так демонстративно отреагировали на тамошний гимн, интересно в течении какого времени они бы оказались в подвальчиках СБУ и пели бы его без остановки на разные голоса??...)))
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