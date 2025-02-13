Не расслабляйтесь, работяги: «Шальной последний босс явился!» в первом трейлере темного фэнтези

«Шальной последний босс явился!» обзавелся первым трейлером. Опубликовала его студия WAO World («Аниме для взрослых», «Разрушительный Марс»), занимающаяся экранизацией ранобэ за авторством Файрхэда (Firehead).
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