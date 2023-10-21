17 октября, на площадке Санкт-Петербургского государственного экономического университета прошла научно-практическая конференция «Законодательство о налогах и сборах: изменения, правоприменение, направления развития», организованная Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерием Калугиным.
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