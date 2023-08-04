Власти США не решатся отправить войска на Украину, поскольку это будет означать начало прямого военного конфликта с Россией.
Джабаров усомнился, что США пойдут на отправку войск на Украину
Комментарии
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Лариса Поплавская
Они уже их посылают только немного не в той форме как это звучит. Наемники едут, оружие поставляется, проводят учения и тренировки с укпаинцами, обучают как пользоваться загран техникой итд. Просто вуаль, поднимите и войска уже тут.
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16 час.
Svetlana Kuzmina
Если отправят свои войска, то пролив товарища Сталина никто не отменял.
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15 час.
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