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Джабаров усомнился, что США пойдут на отправку войск на Украину

Джабаров усомнился, что США пойдут на отправку войск на Украину

Власти США не решатся отправить войска на Украину, поскольку это будет означать начало прямого военного конфликта с Россией.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Они уже их посылают только немного не в той форме как это звучит.  Наемники  едут, оружие поставляется,  проводят учения и тренировки с  укпаинцами, обучают как пользоваться загран техникой  итд. Просто вуаль, поднимите и войска  уже  тут.
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16 час.
Svetlana Kuzmina
Если отправят свои войска, то пролив товарища Сталина никто не отменял.
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15 час.

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