Джабаров усомнился, что США пойдут на отправку войск на Украину

Лариса Поплавская

Они уже их посылают только немного не в той форме как это звучит. Наемники едут, оружие поставляется, проводят учения и тренировки с укпаинцами, обучают как пользоваться загран техникой итд. Просто вуаль, поднимите и войска уже тут.