В Смоленске прокомментировали ситуацию с обходом стройки на Краснинском шоссе по грязи

Местные жители пожаловались, что из-за работ у одного из домов им приходится «тонуть» вместе с колясками Жители Краснинского шоссе в Смоленске обратились к властям города в связи необорудованным обходом строительного объекта вблизи жилых домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии