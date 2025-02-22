Казанскому высшему танковому училищу исполнилось 106 лет

Сегодня исполняется исполняется 106 лет Казанскому высшему танковому училищу. В этот день поздравляют курсантов училища, офицерско-преподавательский состав и выпускников офицеров с честью исполняющих свой долг по всей стране.
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