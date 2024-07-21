Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр
    правильно!Темнейший на глаз...
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    В этом вся соль.Темнейший на глаз...
  • Walery
    Что если вместо буя сбросят глубинную бомбу...  и все концы в воду?Сброшенные для по...

Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО

Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ "Тушите свет, сливайте воду": в трансатлантических элитах (они же так называемое мировое правительство, они же глобалисты, они же кураторы так называемого дипстейта США) воцарился неописуемый переполох и слышен скрежет зубов.

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