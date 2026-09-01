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«Умеренно теплый с температурой выше нормы»: каким в Пермском крае будет сентябрь

По данным ЕЦСПП (Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды), сентябрь в Пермском крае ожидается умеренно теплым, с температурой воздуха на 1–2 °C выше климатической нормы.

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