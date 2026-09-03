Юрист Курбаков раскрыл детали семейной налоговой выплаты 2026

В 2026 году русские родители с двумя детьми смогут получить семейную налоговую выплату через "Госуслуги".
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