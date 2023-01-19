Аргументы недели

98 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Везде ставленники сатанистов Пиндосии в Гейропе.Президент Молдави...
  • vic 19511
    Ну почему такие быстрые выводы? Кива всё знает что и как? А может там просто неисправность или изменщица чья нибудь и...Экс-депутат Рады ...
  • Людмила Свириденко
    Обещать - не значит жениться. Впрочем, тётка выросла и воспитывалась в Штатах, ей такие тонкости не понять)).Президент Молдави...

Реабилитационный центр для военнослужащих будет создан на Южном Урале

Реабилитационный центр для военнослужащих будет создан на Южном Урале

Вернувшиеся из зоны СВО будут получать психологическую поддержку и помощь с трудоустройством. К сотрудничеству с центром привлекут некоммерческие организации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх