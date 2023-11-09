В России закроют законодательные лазейки по уклонению от налогов

В Налоговый кодекс России планируют внести поправки, ужесточающие налоговую отчётность для бизнеса.В четверг, 9 ноября, Госдума рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на закрытие законодательных лазеек по уклонению от налогов.