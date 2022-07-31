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ISW: Об изменении приоритетов СВО говорит Затишье у Северска

ISW: Об изменении приоритетов СВО говорит Затишье у Северска

Малая интенсивность боев у Северска свидетельствует об изменении приоритетов российского военного командования при проведении спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины и его намерения сосредоточить усилия на других направления.

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