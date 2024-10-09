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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре. У хавбека «Локо» 5 (4+1) очков в 3 матчах месяца

Полузащитник «Локомотива» получил приз Winline лучшему игроку месяца, победив в голосовании болельщиков и экспертов.

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