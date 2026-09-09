Дмитриев: Россия предложит бизнес-форум с Германией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев планирует предложить провести бизнес-форум между Россией, Германией и США в 2027 году.
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