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Синнер – первый игрок, с которым у Джоковича не было ни одного брейк-поинта в двух матчах подряд

Синнер – первый игрок, с которым у Джоковича не было ни одного брейк-поинта в двух матчах подряд

Янник Синнер в финале «Мастерса» в Шанхае победил Новака Джоковича – 7:6(4), 6:3. Ранее в этом году они встречались в полуфинале Australian Open – там итальянец выиграл со счетом 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

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