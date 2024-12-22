Ирину Шейк засняли в Нью-Йорке с дочерью Леей в свитере с Санта-Клаусом

Ирина Шейк на днях попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку с дочерью Леей. 38-летняя супермодель была в своём излюбленном чёрном тотал-луке, в руках она держала своего питомца — собачку по кличке Арахис.
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