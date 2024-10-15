Запад признал поражение в войне с Россией на Украине: что дальше?

На Западе осознают, что в войне с Россией на территории Украины они терпят неудачу. Как сообщает Military Watch Magazine, аналитики из западных стран становятся всё более пессимистичными в своих прогнозах относительно будущего конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии