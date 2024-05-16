Новосибирцы отправили в зону СВО более 12 тысяч бесплатных посылок

Бесплатные посылки для военных в зону СВО можно отправить в любом почтовом отделении. Жители Новосибирской области отправили в адрес военнослужащих в зону специальной военной операции более 12 тысяч отправлений «Почтой России».
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