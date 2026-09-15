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Zero Hedge

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Stay-At-Home Subsidies Won't Produce A Baby Boom

Stay-At-Home Subsidies Won't Produce A Baby Boom

Stay-At-Home Subsidies Won't Produce A Baby Boom Authored by Thomas Savidge via The Daily Economy, Over Labor Day weekend, amidst Americans' attempts to enjoy the waning days of summer, The New York Times published an article titled "Trump Officials Draft Plan to Pay At-Home Parents, Using Funds for Working Ones.

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