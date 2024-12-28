Неопределенные цены: что влияет на стоимость картошки? Ирэн ОрлонскаяРуководитель аппарата Российского картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что картофель в сетках не обязательно покупать в оригинальной упаковке.
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