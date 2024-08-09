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Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа

МЮЗИКЛ"Ничего не бойся, я с тобой"Театральная компания "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева объявила о последних неделях проката своего феноменально успешного мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!", созданного в партнерстве с МТС Live и "Плюс Студией".

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