Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа

МЮЗИКЛ"Ничего не бойся, я с тобой"Театральная компания "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева объявила о последних неделях проката своего феноменально успешного мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!", созданного в партнерстве с МТС Live и "Плюс Студией".