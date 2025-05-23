Собянин: Стационары кратковременного пребывания работают в 29 больницах Москвы

За прошедший год был выполнено более 170 000 операций по восьми профилям Сегодня в Москве существует сеть из 29 специализированных подразделений на базе городских больниц, в которых возможны малоинвазивные вмешательства.
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