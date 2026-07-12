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Сольбаккен о 1-м голе Англии: «Очевидно, касание было, мяч что-то задел, и теперь мы будем говорить об этом тросе до самой смерти. Игроки Норвегии этого не поняли, но ничего не поделать»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о засчитанном в пользу Англии голе в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (1:2).

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