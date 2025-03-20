Кинолог Голубев рассказал, что делать во время драки собак

И можно ли растаскивать псов Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что в 90% случаев можно предотвратить нападение одной собаки на другу, если знать основные признаки проявления агрессии, передает РИАМО.
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