Происшествия

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По фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине возбуждены уголовные дела

По фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине возбуждены уголовные дела

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп.

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