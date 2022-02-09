Лыжник Сергей Долидович и его дочь покинули Белоруссию

Спортсмен ранее принял решение уехать их страны из-за запрета выступатьБелорусский лыжник и тренер Сергей Долидович вместе с дочерью лыжницей Дарьей уехали из Белоруссии после запрета выступать на соревнованиях из-за их оппозиционных взглядов.