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Отказ от личного счастья ради сына и уход из кино: как сейчас живет звезда «Мажора» Дмитрий Шевченко

Отказ от личного счастья ради сына и уход из кино: как сейчас живет звезда «Мажора» Дмитрий Шевченко

Актер Дмитрий Шевченко, прославившийся ролями в сериалах «Мажор» и «День рождения Буржуя», сегодня ведет закрытый образ жизни и практически не появляется на экранах.

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