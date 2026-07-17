Отказ от личного счастья ради сына и уход из кино: как сейчас живет звезда «Мажора» Дмитрий Шевченко

Актер Дмитрий Шевченко, прославившийся ролями в сериалах «Мажор» и «День рождения Буржуя», сегодня ведет закрытый образ жизни и практически не появляется на экранах.
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