One-Netbook представила портативную консоль OneXFly F1 Pro с Ryzen 9 AI HX 370 и 144-Гц экраном OLED...

One-Netbook представила портативную консоль OneXFly F1 Pro с Ryzen 9 AI HX 370 и 144-Гц экраном OLEDКомпания One-Netbook анонсировала портативную консоль OneXFly F1 Pro, которая будет доступа в трёх версиях на процессорах AMD последних поколений.