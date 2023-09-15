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Ротенберг о СКА: «Всегда будут люди, стремящиеся расшатать команду – не получится. В консерватории многие вещи подправили. Оркестр уже играет в унисон»

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Четвертое поражение подряд. В соцсетях много негатива… Что скажете болельщикам? – Поражение всегда сирота.

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