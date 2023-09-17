Российские военные сорвали и отбили шесть атак ВСУ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные сорвали и отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.