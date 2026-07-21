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Джонсон потребовал расследования контрабанды сигарет из Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал немедленного расследования предполагаемой схемы контрабанды украинских сигарет, которая лишает государственный бюджет почти 200 миллионов фунтов стерлингов (258 миллионов долларов).

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