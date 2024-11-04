Раскрыто, в каком неожиданном месте прятался от силовиков Масхадов

Политика как она есть

Второй президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов прятался от силовиков во время второй чеченской кампании в домах мирных жителей, укрываясь на женской половине дома, куда вход для мужчин запрещен, заявил изданию Lenta.