Раскрыто, в каком неожиданном месте прятался от силовиков Масхадов

Второй президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов прятался от силовиков во время второй чеченской кампании в домах мирных жителей, укрываясь на женской половине дома, куда вход для мужчин запрещен, заявил изданию Lenta.
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