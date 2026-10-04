Когда США откроют военную базу в Армении, не факт, что русские оттуда уйдут Вашингтон через «Маршрут Трампа» порывается окончательно выдавить Россию из Закавказья Дмитрий Родионов Фото: Эрик Романенко/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Дмитрий Ежов В Армении могут появиться американские частные военные компании (ЧВК), разведывательная и иная инфраструктура в связи с контролем США над «маршрутом Трампа», уверен заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
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