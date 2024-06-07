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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аль-Хелайфи разослал письмо сотрудникам «ПСЖ»: «Организация превыше всего. Можем гордиться успехами клуба как на поле, так и вне его. Они обусловлены нашим коллективом»

В минувшем сезоне парижский клуб сделал внутренний требл, выиграв Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

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