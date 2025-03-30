Тайные смыслы главной темы «Мастера и Маргариты» Юлия ЧелкановаЗнаменитая музыкальная тема из сериала «Мастер и Маргарита» с первых аккордов погружает зрителя в загадочную атмосферу, созданную Михаилом Булгаковым.
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