Украинский генерал рассказал, зачем нужны новые "усатые" русские дроны: "Конструкция на 40 килограмм"

Украинский генерал Игорь Романенко рассказал, зачем нужны "усатые" русские беспилотники. Он указал, что наши дроны оснащены дополнительной конструкцией, с помощью которой увеличивается вес боевой части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ "Ну это позорище"...
- Истерия достигла ...
- Министр Венгрии: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым