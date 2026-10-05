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Царьград

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Украинский генерал рассказал, зачем нужны новые "усатые" русские дроны: "Конструкция на 40 килограмм"

Украинский генерал рассказал, зачем нужны новые "усатые" русские дроны: "Конструкция на 40 килограмм"

Украинский генерал Игорь Романенко рассказал, зачем нужны "усатые" русские беспилотники. Он указал, что наши дроны оснащены дополнительной конструкцией, с помощью которой увеличивается вес боевой части.

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