Суточная потребность в белке: сколько вам нужно?

Как понять, достаточно ли человек получает белка в сутки? Если вам необходимо сбросить вес, набрать мышечную массу, восстановиться после активных физических нагрузок, почувствовать себя сытым и просто позаботиться о здоровье, поступление в организм белка играет ключевую роль.