Mikhail Zvinchuk, founder of the Rybar Z-telegram channel, was detained in Montenegro.

The founder of the military analytical Z-channel "Rybar" Mikhail Zvinchuk and several other people were detained by security forces this morning, October 9, in Montenegro, in the town of Risno, on the shore of the Bay of Kotor.
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