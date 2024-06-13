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Новости экономики России

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Рисков для депозитов в иностранной валюте нет

Минфин США внес в SDN лист системообразующие российские организации (МосБиржа, НКЦ, НРД). С 13 июня прекращены биржевые торги валютными парами с евро, долларом и гонконгским долларом, а также инструментами на фондовом, денежном рынках, СПФИ и рынке драгоценных металлов с расчетами в долларах и евро.

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