В Мурманске прошел Всероссийский фестиваль визуального творчества «От чистого истока». Главным событием смотра стал показ киноработ-победителей: зрителям представили фильмы разных жанров, посвященные традициям и культуре народов России.
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