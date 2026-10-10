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Культуромания

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В Мурманске прошел Всероссийский фестиваль визуального творчества «От чистого истока»

В Мурманске прошел Всероссийский фестиваль визуального творчества «От чистого истока»

В Мурманске прошел Всероссийский фестиваль визуального творчества «От чистого истока». Главным событием смотра стал показ киноработ-победителей: зрителям представили фильмы разных жанров, посвященные традициям и культуре народов России.

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